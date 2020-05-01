AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة .. النقض توضح

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني أن الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال : " وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابساتها إعمال الحق المخول لها بمقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات ".

 ثم جاء المنطوق مبينًا أنه أعمل المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة لعقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن دون أن يعملها بالنسبة لجريمة حيازة المخدر ، ولما كان الأصل في الأحكام أن تحمل على الصحة وكان ما قاله الحكم في أسبابه إجمالًا عن إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات قد فسره في منطوقه بأنه يشمل الجريمة الثانية فحسب دون الأولى ، وهذا التفسير لا يجافي العقل والمنطق ولا يناقض في شيء ما سبقه ، ولا تثريب على الحكم إذا خصص في منطوقه ما كان قد أجمله في أسبابه ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة الخطأ في تطبيق القانون 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليمين الحاسمة.. محكمة النقض توضح هذه الحالة

تشكيل عصابة مخدرات.. النقض توضح العقوبة

بدون إجماع لا إعدام .. النقض توضح هذه الحالة

إسقاط امرأة حبلى عمدا .. النقض توضح هذه الحالة

الجريمة في ضغوط عصبية أو نفسية.. النقض توضح هذه الحالة

حيثيات محكمة النقض بتأييد حكم المؤبد لقاضي الحشيش

ترشيحاتنا

صفية العمري: أهلي هربوني من المحلة إلى الإسكندرية لهذا السبب.. فيديو

الصحة العالمية تفتح النار على الصين: رفضت المشاركة في التحقيق بظهور كورونا

المجتمعات العمرانية: طرح الأراضي الجاهزة بالمدن الجديدة بدءا من اليوم

أخبار الرياضة .. برسالة مؤثرة محمد صلاح ينعى شهداء الوطن .. أمير مرتضى يهاجم إدارة الأهلي.. 13 ناديا طالبوا بإلغاء الدوري

وفاة زوجة الفنان الراحل عبد الله غيث

فى عيد ميلاد منة عرفة .. عمرها الحقيقى وقصة إثارتها للجدل بمايوه وسيجارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاها .. 20 صورة تبرز إطلالات مثيرة للجدل لـ منة عرفة

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب