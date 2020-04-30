برلمانية: الدولة مصممة على اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء

نعت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، شهداء الوطن من أبطالنا بالقوات المسلحة الذين طالتهم يد الغدر الآثمة اليوم في جنوب مدينة بئر العبد بأرض سيناء المباركة.









وأكدت في بيان لها، إدانتها لحادث تفجير عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.









وأشارت إلى أن الدولة المصرية مصممة على اقتلاع الإرهاب من جذوره في سيناء، داعية الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.









وشددت على أن الشعب المصري بأكمله خلف القوات المسلحة لتطهير أرض سيناء والقصاص لدماء الشهداء.