رحم الله شهداء وأبطال مصر.. كريم عبد العزيز ينعى شهداء بئر العبد

حرص الفنان كريم عبد العزيز على نعي، شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

وكتب كريم عبد العزيز، عبر تويتر، قائلًا: «رحم الله شهداء وأبطال مصر وأدخلهم فسيح جناته.. وألهمنا جميعا وليس أهلهم فقط الصبر والسلوان».

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.



