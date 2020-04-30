AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رحم الله شهداء وأبطال مصر.. كريم عبد العزيز ينعى شهداء بئر العبد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:54 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
Advertisements
سعيد فراج
حرص الفنان كريم عبد العزيز على نعي، شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

وكتب كريم عبد العزيز، عبر تويتر، قائلًا: «رحم الله شهداء وأبطال مصر وأدخلهم فسيح جناته.. وألهمنا جميعا وليس أهلهم فقط الصبر والسلوان». 

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

وائل رياض ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

شيكابالا يعنى شهداء بئر العبد

وليد سليمان ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

أحياء عنده يرزقون.. نبيل الحلفاوي ينعى شهداء بئر العبد

ترشيحاتنا

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

شيخ الأزهر: القتال يكون لصد العدوان.. و6 أشخاص لا يجوز قتلهم

اتحاد الكرة يعلن موعد عودة مباريات الدوري الممتاز وموقف الحضور الجماهيري

AdvertisementS

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

رد فعل الأهلي بشأن حلقة كهربا مع رامز مجنون رسمي

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

حقيقة فتح المساجد غدا لأداء صلاة الجمعة .. ماذا قالت وزارة الأوقاف

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

الصحة: تسجيل 269 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و12 وفاة

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. فول بالهوت دوج وأصابع البيض بالجبنة ولبن رايب

بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري

محمد علي أسطورة لا تنتهي.. قصة شبيه الملاكم الشهير المصاب بالسكري