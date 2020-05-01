تعرف على طريقة التقدم للدراسة بالجامعات المصرية.. معك خطوة بخطوة

دعمت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الراغبين في الدراسة في مصر بتقديم صور وفيديوهات توضيحية لكيفية التقديم معلقة: "قدم اونلاين دلوقتي في خطوات بسيطه جدًا على موقعنا الالكتروني https://www.wafeden.gov.eg
أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" وتنشر فيديو للتقدم لمنح الجامعات المصريه عبر هذا الرابط:
كما استعرضت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كيفية التقديم للدراسة في مصر في إطار مبادرة أدرس في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك موضحة: "مش لازم تنزل من البيت بذات الايام دي.. عشان كده دلوقتي تقدر تبدأ في الالتحاق وتقديم اونلاين بخطوتين بس.. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر دوس على اللينك التالي