AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على طريقة التقدم للدراسة بالجامعات المصرية.. معك خطوة بخطوة

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
نهلة الشربيني
دعمت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب الراغبين في الدراسة في مصر بتقديم صور وفيديوهات توضيحية لكيفية التقديم معلقة: "قدم اونلاين دلوقتي في خطوات بسيطه جدًا على موقعنا الالكتروني https://www.wafeden.gov.eg

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء قناة على يوتيوب لمبادرة "ادرس فى مصر" وتنشر فيديو للتقدم لمنح الجامعات المصريه عبر هذا الرابط: 


كما استعرضت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، كيفية التقديم للدراسة في مصر في إطار مبادرة أدرس في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك موضحة: "مش لازم تنزل من البيت بذات الايام دي.. عشان كده دلوقتي تقدر تبدأ في الالتحاق وتقديم اونلاين بخطوتين بس.. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر دوس على اللينك التالي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ادرس في مصر .. مبادرة جديدة لجذب الطلاب الأجانب .. شاهد

خالد عبدالغفار: لم نطرح إلغاء منتدى التعليم العالي بسبب كورونا

التعليم العالي تفتح التقديم للطلاب الوافدين راغبي الالتحاق بالجامعات المصرية.. تفاصيل

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تستمر فى تلقى طلبات المسابقات حتى 8 أبريل

نتيجة البقاء في المنزل.. مواهب غنائية مميزة بين الطلاب الوافدين

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تختتم مسابقات الرسم والغناء.. غدا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تفتح النار على الصين: رفضت المشاركة في التحقيق بظهور كورونا

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

10 ملايين طن.. اكتشاف أكبر كمية بلاستيكات دقيقة في أعماق المحيطات

برسالة مؤثرة .. محمد صلاح ينعى شهداء حادث بئر العبد

بسبب البطانة | بيومي فؤاد يسخر من فستان رانيا يوسف .. شاهد

وفاة زوجة الفنان الراحل عبد الله غيث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن