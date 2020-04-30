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فن

بسبب البطانة | بيومي فؤاد يسخر من فستان رانيا يوسف .. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:44 م
بيومي فؤاد - رانيا
بيومي فؤاد - رانيا يوسف
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سعيد فراج
سخر الفنان بيومي فؤاد، في أحد مشاهد الحلقة السابعة من مسلسل «رجالة البيت»، من فستان الفنانة رانيا يوسف، الشهير بـ «فستان البطانة»، وذلك حينما كان يبحث عن طريقة للتنكر، فاقترح أن يقوم بالتنكر في شخص رانيا يوسف، ولكن تيمون (أحمد فهمي) يخبره بأنه لن يسلم من المارة في الشارع، ليرد عليه قائلًا: «لأ ما أنا هطول البطانة». 

وشهدت حلقة مسلسل "رجالة البيت" عددا من الأحداث والمواقف الكوميدية، كان من أبرزها اختطاف والد تيمون "بيومي فؤاد" من قبل المعلمة سمارة "آيتن عامر" ورجالها بسبب تصنيعه للبان.

وعلى طريقة فيلم العار نزل الثنائي أحمد فهمى وأكرم حسني حمام السباحة بعد غرق اللبان في قاع المضاغة بعد تخزينه بطريقة غير صحيحة.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.
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