بعد تسجيل 6 حالات كورونا .. ماذا يحدث في أبو وافية بالبحيرة

أكد كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، التنسيق مع الإدارة الصحية للقيام برش وتعقيم 7 منازل للأسرة المصابة بفيروس كورونا، بقرية أبو وافية الكبرى وذويهم من المخالطين.





وأضاف رئيس مدينة الدلنجات بأنه تم أعمال الرش والتطهير والتعقيم لقرية أبو وافية الكبرى، حيث قام فريق المتوطنة بتكثيف أعمال الرش والتطهير بشوارع القرية، وتم رش وتطهير وتعقيم المنازل والشوارع كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار "غطاس" إلى قيام الإدارة الصحية قامت بعمل حصر للمخالطين للأسرة المصابة وعددهم 42 مخالطا، حيث تم عزلهم منزليا وسوف يتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة، وفي حالة ظهور أعراض خلال فترة العزل سيتم التوجه لمستشفي صدر دمنهور المخصصة لإستقبال حالات الاشتباه.





وكانت قرية أبو وافية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة قد شهدت إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 3 أطفال، وتم نقلهم لمستشفي الحجر الصحي كفر الزيات لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.





كما سجلت محافظة البحيرة إصابة ٥ أشخاص آخرين مصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم ٣ شباب تتراوح أعمارهم مابين٢٧ و٢٣ سنة ومقيمون بقرى أبو الشقاف بحوش عيسى، وعزبه الوكيل بمركز دمنهور، وقرية قافلة بمركز أبو حمص، وربة منزل ٢٨ عاما سمخراط الرحمانية، ومواطن ٥٤ عام دنشال مركز دمنهور وتم تحويلهم لمستشفي العزل.



