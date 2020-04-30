البحوث الإسلامية عن حادث سيناء: مركتبوه تجردوا من معاني الإنسانية

أدان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف العمل الإرهابى الخسيس الذى تعرضت له إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ناعيًا شهداء القوات المسلحة الذي استشهدوا في هذا الحادث الإجرامي، ومؤكدًا أن تلك الأعمال الإجرامية والدنيئة تكشف عن حقيقة هؤلاء المجرمين وبعدهم عن تعاليم الأديان السماوية السمحة التى حرمت حرمة قاطعة سفك الدماء بغير حق.





وأكد د.نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن هؤلاء المجرمين تجردوا من كل معانى الإنسانية والرحمة بفعلهم هذا، ولن تفلح مخططاتهم الخبيثة التي يخططون لها، ولهم الجزاء الأليم فى الدنيا والآخرة.



