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ديني

البحوث الإسلامية عن حادث سيناء: مركتبوه تجردوا من معاني الإنسانية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:53 م
الأمين العام لمجمع
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
أدان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف العمل الإرهابى الخسيس الذى تعرضت له إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ناعيًا شهداء القوات المسلحة الذي استشهدوا في هذا الحادث الإجرامي، ومؤكدًا أن تلك الأعمال الإجرامية والدنيئة تكشف عن حقيقة هؤلاء المجرمين وبعدهم عن تعاليم الأديان السماوية السمحة التى حرمت حرمة قاطعة سفك الدماء بغير حق.

وأكد د.نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن هؤلاء المجرمين تجردوا من كل معانى الإنسانية والرحمة بفعلهم هذا، ولن تفلح مخططاتهم الخبيثة التي يخططون لها، ولهم الجزاء الأليم فى الدنيا والآخرة.

كما أكد ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة والقوات المسلحة وقوات الشرطة فى المواجهة المستمرة لهذا العدو الغاشم الذى يسعى إلى زعزعة استقرار الوطن وترويع الآمنين، سائلًا المولى -عز وجل- بأن يتقبل شهداءنا وأن يربط على قلوب ذويهم، ويشفي جميع المصابين.
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