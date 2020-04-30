عاش شهداء الوطن.. فتحي عبد الوهاب ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى الفنان فتحى عبد الوهاب شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.









ونشر فتحى صورة وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏ عاش شهداء الوطن".









يذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.







