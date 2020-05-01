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برلمان

برلماني: الجيش والشرطة والأطباء يقومون بدورهم على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:01 ص
النائب جمال عقبى
النائب جمال عقبى
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معتز الخصوصى
قال النائب جمال عقبى ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الجيش والشرطة والأطباء "الجيش الأبيض" يقوموا بدورهم على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لولا الظروف الحالية لكانت مصر دولة عظمى ، خاصة وان معدل نموها الاقتصادى كان أكثر من 5 % قبل انتشار فيروس كورونا ، ثم انخفض معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2 %.

وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: الرئيس السيسى حقق إنجازات كثيرة يشعر بها الناس فى الشارع ، كما أنه أسس جيش قوى ، ولأول مرة نرى تلاحم بين الشرطة والجيش والشعب.

وتوقع أن تكون مصر من الدول العظمى قريبا نظرا لزيادة معدل نموها الاقتصادى خلال الفترة الماضية.

وكان قد عقد مجلس المحافظين اجتماعه امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجانب الآخر الذي يتطلب التشديد، هو التعامل خلال فترات حظر التجوال، مؤكدًا على ضرورة عدم التهاون خلال فترات ما بعد ساعات الحظر، بالتعاون مديري الأمن، ولفت مدبولي إلى أهمية التركيز أيضًا على فترات قبل الحظر، مؤكدًا أن  تقديرات الحكومة تشير إلى أن الارتفاع الذي تشهده حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الآونة، كان بسبب الزحام الذي شهدته فترة ما قبل شهر رمضان، حيثُ كان هناك تكدس كبير في الأسواق والمحال، أدى الى إنتشار المرض وظهور حالات أكثر.

وفي ختام كلمته، تطرق رئيس الوزراء إلى إيضاح نقطة مهمة تتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، بخصوص فتح المحال، لافتًا إلى شكوى عدد من محال الحلويات، من إغلاقها في عدد من المحافظات، موضحأً أن تلك المحال ضمن محال بيع المواد الغذائية، وينطبق عليها الاستثناء والاستمرار في العمل خاصة خلال شهر رمضان.
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