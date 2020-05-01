برلماني: الجيش والشرطة والأطباء يقومون بدورهم على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا

قال النائب جمال عقبى ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الجيش والشرطة والأطباء "الجيش الأبيض" يقوموا بدورهم على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار عقبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لولا الظروف الحالية لكانت مصر دولة عظمى ، خاصة وان معدل نموها الاقتصادى كان أكثر من 5 % قبل انتشار فيروس كورونا ، ثم انخفض معدل النمو الاقتصادى إلى 4.2 %.





وتابع عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: الرئيس السيسى حقق إنجازات كثيرة يشعر بها الناس فى الشارع ، كما أنه أسس جيش قوى ، ولأول مرة نرى تلاحم بين الشرطة والجيش والشعب.





وتوقع أن تكون مصر من الدول العظمى قريبا نظرا لزيادة معدل نموها الاقتصادى خلال الفترة الماضية.



