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برلمان

برلماني: الأعمال الإرهابية البائسة تعزز بسالة رجال قواتنا المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:38 ص
النائب جون طلعت
النائب جون طلعت
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محمود فايد
أكد النائب جون طلعت،  عضو مجلس النواب، أن الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن العصابات.


جاء ذلك فى تصريحات للمحررين  البرلمانيين مُدينًا الحادث الارهابي الذي استهدف مدرعة لقواتنا المسلحة ببئر العبد بشمال سيناء بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٠.


وأكد أن هذه العصابات الضالة مفسدة في الأرض ومهلكة للحرث والنسل، والشعب المصري كله متوحد خلف قيادته ضد هؤلاء الإرهابيين.


ولفت إلي أن الشعب المصري لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته  بكافة أشكال الدعم قائلا:"رجال قواتنا المسلحة وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس مهما كانت التحديات وجموع الشعب المصري تساندهم وتدعمهم".


واختتم حديثه بخالص العزاء لأسر  الشهداء  وكل شهداء الوطن، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.
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