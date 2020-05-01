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محافظات

محافظ الغربية: إجمالي إزالات حالات التعدي بلغت 659 حالة

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:26 ص
الدكتور طارق رحمى
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
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أحمد على

استعرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، جهود المحافظة في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين ، اليوم الخميس، عبر “الفيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .


أعلن محافظ الغربية ، أن إجمالي الازالات التى تم تنفيذها لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بلغت 659 حالة بمدن ومراكز المحافظة، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى اليوم الخميس ، بالتنسيق مع قوات الأمن .

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وأوضح المحافظ، أنه تم إزالة 361 حالة تعدي على أرض زراعية على مساحة 19 فدانا و 4 قيراط ، و 190 مخالفة بناء علي مساحة 28,223 مترا مربعا، ، وإزالة 108 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 6,740,5 مترا مربعا بمدن ومراكز  المحافظة .


وأضاف، أنه تم اصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن برصد حالات التعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء وإزالتها علي الفور.

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