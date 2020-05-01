أخصائي علم الوبائيات: لا يوجد علاج واضح لفيروس كورونا حتى الآن.. فيديو

أكد دكتور عبد الكريم القزيز الاخصائي في علم الوبائيات أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد كلام نهائي أو دليل واضح حول لقاح أو مصل لفيروس كورونا مؤكدا أن هناك تجارب تجرى من أجل العمل على الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وأضاف القزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن جامعة اوكسفورد كان هناك تجربة سريرية لفحص فعالية 5 أدوية يتم تجربتها لعلاج الفيروس .
وتابع الاخصائي في علم الوبائيات أن هناك بعض الدراسات عن حقن المصابين ببلازما من المتعافين من الفيروس على أمل أن مناعة الشخص المصاب الذي تم شفائه تكون أقوى.
وأشار الدكتور عبد الكريم القزيز أنه قد نتوصل لنتائج ايجابية وعلاج لفيروس كورونا خلال شهر أو شهرين.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، ياتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.