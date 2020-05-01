أخصائي علم الوبائيات: لا يوجد علاج واضح لفيروس كورونا حتى الآن.. فيديو

أكد دكتور عبد الكريم القزيز الاخصائي في علم الوبائيات أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد كلام نهائي أو دليل واضح حول لقاح أو مصل لفيروس كورونا مؤكدا أن هناك تجارب تجرى من أجل العمل على الإنتاج خلال الفترة القادمة.





وأضاف القزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن جامعة اوكسفورد كان هناك تجربة سريرية لفحص فعالية 5 أدوية يتم تجربتها لعلاج الفيروس .





وتابع الاخصائي في علم الوبائيات أن هناك بعض الدراسات عن حقن المصابين ببلازما من المتعافين من الفيروس على أمل أن مناعة الشخص المصاب الذي تم شفائه تكون أقوى.





وأشار الدكتور عبد الكريم القزيز أنه قد نتوصل لنتائج ايجابية وعلاج لفيروس كورونا خلال شهر أو شهرين.



