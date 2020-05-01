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فن

أسرة مسلسل لما كنا صغيرين تنعى شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:16 ص
مسلسل لما كنا صغيرين
مسلسل لما كنا صغيرين
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سعيد فراج
حرصت أسرة مسلسل «لما كنا صغيرين» على نعي، شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

وكتبت الشركة المنتجة، عبر فيسبوك: «تنعي أسرة مسلسل لما كنّا صغيرين شهداء الوطن في جنوب مدينة بئر العبد وندعو الله بالشفاء للمصابين .حفظ الله مصر و جيشها و شعبها .#تحيا_مصر». 

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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