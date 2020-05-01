أهم الاخبار: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة .. والرئيس السيسي يتوعد قوى الشر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء" اقرأ المزيد ".
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الغد نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان " اقرأ المزيد " .
كشف الدكتور حاتم عبد الحق الطبيب بمستشفى عزل مصابي كورونا بتمي الأمديد في الدقهلية حقيقة وفاة الطفل خيري محمود خيري محمود 38 يومًا أصغر مصاب بـ كورونا في مصر" اقرأ المزيد ".
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الصين بالفشل في السيطرة على فيروس كورونا المستجد " اقرأ المزيد " .
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم " اقرأ المزيد " .
أكدت إذاعة "موازييك" التونسية، أن القضاء التونسي حكم بحبس حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، لمدة 4 أشهر " اقرأ المزيد " .
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، فهمه لما يجري لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون " اقرأ المزيد " .