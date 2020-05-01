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محافظات

محافظ الغربية ينعى شهداء الوطن في حادث "بئر العبد"

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:23 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على

تقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالإنابة عن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجميع مواطني الغربية بخالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبد بالعريش والذين استشهدوا مساء اليوم الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و 8 جنود.

                             

وأكد محافظ الغربية، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على الوقوف خلف قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية في دحر الإرهاب الأسود حفاظًا علي أمن الوطن واستقراره .


وأضاف، ستظل دماء الشهداء الذكية تجسد ملاحم البطولة والفداء مع من سبقوهم من الشهداء، وستظل بطولاتهم حاضرة في القلوب والأذهان ، داعيا المولي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


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