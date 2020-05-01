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بين الناس

انفجار ماسورة صرف في محيط محطة مترو الزيتون يثير غضب الأهالي.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم _ عدسة : ابانوب نبيل

استغاث عدد من أهالي منطقة حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة من غرق الشوارع بجوار محطة مترو الزيتون بمياه الصرف الصحي التي تسبب الروائح الكريهة.

وطالب أهالي منطقة الزيتون بالقاهرة خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، المسؤولين بضرورة التحرك وانتشال مياه الصرف وإصلاح العطل لكي لا يتكرر فرق الشوارع.

وأكد الأهالي أن مياه الصرف الصحي تسبب لهم إزعاج شديد وصعوبة في الحركة بالشارع مع روائح كريهة مما يؤدي إلي وجود الحشرات الضارة التي تسبب لهم الأمراض الضارة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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