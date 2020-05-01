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محيى الدين: الاقتصاد العالمي في حالة ركود نتيجة كورونا.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:00 ص
كورونا
كورونا
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محمود محسن
أكد الدكتور محمود محيى الدين دكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030 أن مستجدات الإقتصاد العالمى أنه فى حالة ركود نتيجة فيروس كورونا المنتشر في العالم. 

وأضاف محيى الدين خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن وضع الاقتصاد العالمى سيتحرك سريعا وسيشهد انفراجة سريعة فى المستقبل بعد إنفراجة تلك الأزمة. 

وتابع  المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030 أن هناك دول حول العالم تشهد حاليا نموا سلبيا لنصيب الفرد من الدخل القومي وأن التشغيل والدخول والبطالة والفقر ملفات سوف تتأثر بشده في الدول النامية جراء جائحة كورونا.

وأشار دكتور محمود محيى الدين إلى ان الظروف الراهنة تفرز فرصا لمصر وللدول النامية بشكل عام لا يمكن تجاهلها للاستثمار في هذه الملفات وبشكل عاجل وتسخير كافة الاستثمارات الحكومية والخاصة لهذا الغرض.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية المستدامة 2030 أن الولايات المتحدة حققت معدل نمو بالسلب لأكثر من 6% وهو ما اثر على اقتصادها.
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