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أخبار البلد

السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعى شهداء الجيش المصري في بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:36 ص
السفير الفلسطينى
السفير الفلسطينى دياب اللوح
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ميـــس رضــا
نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، شهداء الجيش المصري  جرّاء الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس في جنوب مدينة بئر العبد.


وقدّم السفير دياب اللوح باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خالص العزاء في شهداء مصر الأبرار الذين ارتقوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني لحماية الوطن ، داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل لكافة المصابين الأبطال ، وأن يلهم عوائل الشهداء  الصبر والسلوان ، مشددًا على أن الارهاب لن ينال من مصر الكنانة وأن جيشها العظيم سيبقى خط الدفاع الأول وسيقضي على الارهاب ليحافظ على أمن الوطن واستقراره .
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