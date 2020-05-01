السفير الفلسطيني بالقاهرة ينعى شهداء الجيش المصري في بئر العبد

نعى سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، شهداء الجيش المصري جرّاء الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس في جنوب مدينة بئر العبد.







