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رياضة

أمير مرتضى يكشف سبب تمسكه بعودة شيكابالا للزمالك.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 12:23 ص
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو ابوبكر
كشف أمير مرتضى منصور، عن سبب دعمه لعودة شيكابالا للزمالك والتصدر لأزمته. 

وقال أمير مرتضى خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق، إنه في ذلك التوقيت كان الزمالك في حالة لدعم في مركز شيكابالا.

وأضاف أمير مرتضى، شاهد كثير من المسؤولين المنافقين الذين يقولون كلاما في ظهر شيكا وفي وجهه كلام آخر. 

وأشار أمير الى أن فيريرا من هؤلاء المنافقين الذين قالوا نريد شيكابالا في الاعلام، ولكن هو لم يكن يريده. 

واكمل: شيكبالا لاعب لا خلاف عليه فنياََ، ومشكلته منذ ظهوره هي تصريحاته اثناء العصبية.

وتابع: شيكابالا ابن النادي ومن الأفضل أن نقف بجانبه في كل الأوقات. 
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