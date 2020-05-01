حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت الفنانة نيللي كريم، بإطلالة بسيطة بدون مكياج مرتدية تيشيرت باللون الاسود، مع علامة تحية العلم لتنعى شهداء الوطن.
و علقت الفنانةنيللي كريم قائلة:" وهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء#شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن".
واعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
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#حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن