AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة نيللي كريم، بإطلالة بسيطة بدون مكياج مرتدية تيشيرت باللون الاسود، مع علامة تحية العلم لتنعى شهداء الوطن.

و علقت الفنانةنيللي كريم  قائلة:" وهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬 #سيناء#شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن".

واعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نالت يد الغدر من أبنائنا الأبطال.. الرئيس السيسي ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

رحم الله شهداء وأبطال مصر.. كريم عبد العزيز ينعى شهداء بئر العبد

بالتحية العسكرية.. آسر ياسين ينعى شهداء القوات المسلحة

عاش شهداء الوطن.. فتحي عبد الوهاب ينعى شهداء القوات المسلحة

برسالة مؤثرة .. عمرو دياب ينعى شهداء بئر العبد

ترشيحاتنا

تامر أمين: إلغاء بعض البرامج بسبب حادث العريش.. فيديو

تامر أمين يوجه رسالة مهمة لأصحاب المدارس الخاصة والانترناشونال.. فيديو

أهم الاخبار: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة .. والرئيس السيسي يتوعد قوى الشر

13 فائدة لتناول الخروب

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

الشعب متوحد خلف قيادته وقواته المسلحة.. البرلمان يدين حادث بئر العبد الإرهابي

ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

ميكروفون يفضح حديثاً عن لقاح سري لـ كورونا في البيت الأبيض