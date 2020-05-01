حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت الفنانة نيللي كريم ، بإطلالة بسيطة بدون مكياج مرتدية تيشيرت باللون الاسود، مع علامة تحية العلم لتنعى شهداء الوطن.





بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! ر

حم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر 🇪🇬





واعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.



