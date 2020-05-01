بسبب كورونا.. عزل إجباري لـ 6 منازل بقرية بهادة بالقناطر الخيرية

فرضت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية عزلا إجباريا على 6 منازل بقرية بهادة بعد ظهور إصابات بكورونا بين المواطنين.

وتضمنت الإجراءات التنسيق بين الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية مع إدارة الشباب والرياضة لتشديد إجراءات العزل المنزلي بواسطة شباب معسكرات الكشافة لمنع الاختلاط مع المنازل المعزولة خلال فترة العزل.

وأشارت مديرية الصحة بالقليوبية إلى عقد اجتماع لبحث التعاون مع المجتمع المدني، لتوفير سبل الدعم للمنازل الستة والمقرر عزلها إجباريا لمنع الاختلاط مع أفرادها.

من ناحية اخرى تم التنبيه على قاطني المنازل بالعزل المنزلي داخل محل إقامتهم وفرض كردون أمني في المنطقة لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين مع تطهير وتعقيم المنزل والمنطقة بالكامل.

وسيجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب الوقائي والجهات الصحية المعنية وفي حالة ثبوت أي إصابات سيجري نقلها للحجر الصحي بمستشفيات العزل مؤكدا على توافر كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للأسر خلال فترة العزل المقررة 14 يوما.

فيما وفرت الأجهزة المعنية كل احتياجات الأسرة من مستلزمات ومطهرات ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي.