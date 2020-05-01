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مرأة

مواليد 1 مايو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت خبيرة الأبراج والفلك على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شخصية اليوم ما لا تعرفه عن مولود اليوم وفقا لعلم الأرقام الابراج .


 إذا كنت مولودا في يوم 1 مايو فإن ذلك يعني أنك منظم، ولديك طبيعة لطيفة، وتتمتع بجاذبية وبشخصية اجتماعية. كما أن لديك حسا عمليا وصبرا على العمل بدقة.

نصيحة: 
هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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