مواليد 1 مايو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام





إذا كنت مولودا في يوم 1 مايو فإن ذلك يعني أنك منظم، ولديك طبيعة لطيفة، وتتمتع بجاذبية وبشخصية اجتماعية. كما أن لديك حسا عمليا وصبرا على العمل بدقة.





نصيحة: