إصابة طفلة ٨ شهور بفيروس كورونا بشرم الشيخ عدوى من الأب والأم

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اصابة طفلة ٨ شهور بفيروس كورونا المستجد من الأب والأم اللذان تمت إصابتهما بالفيروس وقد تم نقلهما لمستشفي ابو خليفة بالإسماعيلية للعزل وتلقي العلاج .





وطالب أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء المواطنين باتخاذ كل درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا .





وقالت مصادر إن الطفلة انتقلت لها العدوي من والدها الذي يعمل مهندس حر بشرم الشيخ من القاهرة .

وقد تم نقل الطفلة والاب والام بعد ثبات إيجابية حالاتهم الثلاثة لمستشفي ابو خليفة بالإسماعيلية للعزل وتلقي العلاج .





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