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محافظات

إصابة طفلة ٨ شهور بفيروس كورونا بشرم الشيخ عدوى من الأب والأم

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اصابة طفلة ٨ شهور بفيروس كورونا  المستجد  من الأب والأم اللذان تمت إصابتهما بالفيروس  وقد تم نقلهما لمستشفي  ابو خليفة بالإسماعيلية  للعزل   وتلقي العلاج .

وطالب أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء المواطنين باتخاذ   كل درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات وزارة الصحة الاحترازية  والوقائية  لفيروس  كورونا .

وقالت مصادر إن الطفلة انتقلت لها العدوي من والدها الذي يعمل مهندس حر بشرم الشيخ  من القاهرة .
 
وقد تم نقل الطفلة والاب والام  بعد ثبات إيجابية حالاتهم الثلاثة لمستشفي ابو خليفة بالإسماعيلية للعزل وتلقي العلاج .

اقرا ايضا : 
صوت جميل ..طفل اجنبي يسخر من كورونا بدهب 
https://www.elbalad.news/4294209

 
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