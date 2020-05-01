عيد العمال.. روايات جسدت حياتهم.. والفقر والإهمال رفيقهم

في فترة الستينات تناول الأدب العربي، في العديد من الأعمال الروائية لكبار الكتاب فئة العمال الذي يحل اليوم عيدهم، وازدهر تلك الأعمال وقتها، إلا أن ذلك النوع من الأدب تراجع مع مرور السنوات.

وفي عيد العمال نرصد أهم الأعمال التي تناولت العمال، وماذا دارت حولهم.

من الأعمال التي تناولت العمال رواية "الحرام" ليوسف إدريس"، وتصور الرواية جوانب الظلم الاجتماعي الذي تعيشه طبقة مهمشة من طبقات المجتمع، وذلك من خلال بيان أن الحرام الذي وقعت فيه بطلة القصة يندرج في دائرة حرام أكبر يقوم به أهل البلد الفقراء مع عمال التراحيل الذين هم أفقر منهم، فهو الحرام الحقيقي، وقد قدمت الرواية من خلال إطار فني محكم ولغة شديدة العذوبة.

"وردية ليل" لإبراهيم أصلان، "جبال الكحل..تفنيها المراود" هكذا كانت تقول ولم لا؟ وهى التى امتلكت مكحلة مدورة من زجاج داخل مخدة صغيرة مكسوة بالساتان الوردى الباهت ومشغولة بالخرز الدقيق، لها فوهة، وسدادة مثل حلمة طرية ،معقودة بخيط من حرير، مع مرود نحيل من العاج، فلم لا ؟ رحم الله أمنا رأفة ماتت، وضاعت المكحلة، ولم يعد باقيا الا القليل وظل المثل سائرًا، كلما ضاقت أو ثقلت الأحزان: "جبال الكحل.. تفنيها المراود".

أما رواية "المسافات" لإبراهيم عبد المجيد والتى تناول فيها عُمال السكة الحديد، ورؤيتهم للحياة، رواية المسافات، تدور أحداثها حول قصة "علي" الذى يختلف عن أهله فى الرغبة فى المعرفة وتجاوز المكان والزمان، لذلك يكبر فجأة فيصير شابا ويترك المكان إلى المدينة القريبة، ليعرف سر هذا العذاب المحكوم به على الناس هناك، يجد فى المدينة عذابا أكبر، يعود منها إلى مكانه الأصلى فيرجع بالذاكرة إلى طفولته، ولا يجد أحدا غير "سعاد" التى يعتبرها أجمل النساء التى لم يطلها أحد، وقد صارت مسخا صغيرا يحتفظ بها عامل بلوك السكة الحديد الذى لا يعمل لأن القطارات لا تأتى، ينحنى يقبلها داخل السلة فتختفى هى الأخرى إلى الأبد.

ورواية "الفوريكة" للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، عن عُمال غزل المحلة وتعتبر من النصوص السردية المهمة عن المحلة.

وكذلك رواية أحلام وقمامة القاهرة، للكاتبة المصرية فوزية أسعد، التي تدور أحداثها عمال جامعى القمامة من أقصى الصعيد إلى قاهرة المعز، وتتنقل المؤلفة فى الضواحى الشعبية والأرستقراطية من خلال مسار عائلة فقيرة، اضطرها الفقر إلى مغادرة قريتها فى الصعيد والتوجه إلى القاهرة بحثًا عن فرصة عمل.

كما تصف حالة الفقر الذى تعيشه الأسرة فى الصعيد وتنتقل معها لتقدم وصفًا لضاحية إمبابة أولى الضواحى الشعبية التى تستقر فيها الأسرة لتنتقل بعدها إلى مناطق شعبية أخرى فى شبرا وعين شمس.