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رياضة

أحمد حسام ميدو ينعى شهداء القوات المسلحة.. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:18 ص
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
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مصطفى كرم
نعى أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ، شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

وغرد أحمد حسام ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا " ‏‏‏رحم الله شهداء مصر الأبطال.. ربنا ينتقم من الخونة الأوساخ". 

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.


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