جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعى الشهداء

أدانت جامعة القاهرة؛ رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة ببئر العبد، وراح ضحيته مجموعة من الشهداء، من ابناء القوات المسلحة، وهم يؤدون دورهم في الذود عن الوطن، حفظا لأمنه واستقراره.









وأكد الدكتور الخشت-في نعيه للشهداء - أن هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلي مزيد من الإصرار علي مواصلة دورهم، فداء للوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.









وقال الدكتور الخشت: إن مايفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة خير أجناد الأرض، ولن نتأخر عن دعم شهدائنا الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في ارض سيناء الطاهرة، وكل ربوع مصر.









وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه الدنيئة، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، وستنتصر بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله.







