طبيب بـ عزل بالنجيلة: التوجه لأقرب مستشفى يساعد في اكتشاف كورونا مبكرا والحد من أعراضها

أكد الدكتور محمد أبو طالب نائب مستشفى العزل بالنجيلة أهمية التوعية الصحية للمواطنين، بمواجهة فيروس كورونا بالتوجه فورا إلى مستشفى عزل لإجراء التحاليل اللازمة إذا شعر باي من أعراض فيروس كورونا عليه أو على أحد من أسرته .





وأضاف أن إخفاء المرض سيتسبب في كوارث بالمساعدة على انتشاره، لافتا ان الشخص الذي يخفي أعراض إصابته بكورونا يؤذي جميع من حوله وأقرب الناس إليه وبدون أن يشعر .





وأوضح أن هذا المرض لا يختلف عن غيره من الأمراض العادية التي تصيب الإنسان وبالعلاج اللازم وبالاكتشاف المبكر يتعافى منه بأمر الله مضيفا أن حالات الإصابة المبكرة لمرض كورونا تساعد في العلاج بينما الاكتشاف المتأخر للمرض يكون له تأثير سلبي، ويضعف جهاز المناعة تدريجيا.





وقال إن هذا المرض لا يختلف عن غيره من الأمراض العادية التي تصيب الإنسان متسائلا لماذا إخفاء المرض هو ليس عار او مرض كالايدذ مثلا إنما هو مرض كغيره من الأمراض.



وأوضح أن مريض كورونا سبب إصابته أبسط الطرق وهي الرذاذ المتطاير بسبب مخالطة شخص مصاب أو ملامسة سطح كان عليه الفيروس وهذا يعني أننا بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية قد نعرض أنفسنا للإصابة .





وأضاف أننا ننبذ التنمر ضد أي مريض أصابه الفيروس، أو الشخص الذي تماثل للشفاء ومعاملته كشخص منبوذ فلابد أن نقدم له كل الدعم النفسي ليتجاوز مرضه.. لأن الحالة النفسية لها تأثير كبير جدا في فترة العلاج ونسبة شفاؤهم أسرع من المرضى الذين يشعرون بالتنمر.





وأكد أن مريض الكورونا بطل حيث استطاع ان يواجه المرض طبيا ونفسيا وذهنيا ويتغلب عليه .. بالإضافة أنه ساعدنا أنه ينعزل عن أهله وشعبه في سبيل خوفه عليهم وحمايتهم لحين ما يتم شفاؤه ⁦ وليس بأن يخفي مرضة ويصيب كل من حوله.





وأوضح متى نلجأ للطبيب في حالة ارتفاع درجة الحرارة وظهور كحة جافة وضيق في التنفس، عند ظهور هذه الأعراض أتوجه فورا إلى الطبيب وإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة،

symptoms :

runny nose

sore throat

cough

fever

difficulty breathing (severe cases)