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محافظات

مركز الأورام بطنطا: لا صحة لوجود فيروس كورونا بين صفوف الفريق الطبي

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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أحمد على

أعلن مجلس إدارة مركز أورام طنطا بمحافظة الغربية اليوم  أن ما تردد عن وجود إصابات بفيروس كوفيد 19 (كورونا) بالمركز، غير صحيح، والأمر يتضمن إصابة موظفة بالمركز بفيروس كورونا عن طريق أحد أفراد أسرتها، أثناء تواجدها بالمنزل، ولم تكن الإصابة في المركز .

وأوضح مركز أورام طنطا، في بيان صحفي  أن المركز قام بعمل اللازم نحو عزل كل زملائها الذين كانوا مخالطين لها في آخر يوم عمل تواجدت فيه بالمركز، ومطالبتهم بالعزل المنزلى، وأخذ مسحات وعينات منهم .

كما أوضح البيان أن  المركز بعمل تطهير مستمر للمبني يوميا،و الأقسام الداخلية كل ساعتين .

 وكشف البيان  يوفر المركز كامل الواقيات الشخصية لكل الأطقم الطبية من كمامات وقفازات طبية وأغطية رأس وواقيات وجه، ويهيب المركز بعدم نشر الشائعات .

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