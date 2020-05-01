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محافظات

بعد تعافي 15 حالة من كورونا.. محافظ بني سويف: تحية إعزاز وتقدير لجيش مصر الأبيض

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة وخالص تهنئته  للمتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية ، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري ،وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة ، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات. 

جاء ذلك  على خلفية إعلان  مديرية الصحة بالمحافظة عن تعافي 15حالة جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا ،ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 74 حالة الذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية،بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية . 

حيث  وجه محافظ بني سويف  تحية إعزاز  وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق  وكيل وزارة الصحة،الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة،فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة،مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية . 

كما  أشاد محافظ بني سويف بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة والتي تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة،حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة ،وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية "جيش مصر الأبيض" الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء . 

وأثنى المحافظ  على مستوى استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة،مشددا بضرورة الاستمرار في الالتزام،وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان،وأن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي مخالفات للقرارات الوزارية ، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر. 

كما أشاد بدور المجتمع المدني بمختلف أنواعه في مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة ،مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد وطني ومخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة تلك الأزمة العالمية.

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