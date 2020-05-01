جامعة القاهرة: اعتماد 28 مليون جنيه لتخصيص قصر العيني الفرنساوي مستشفى عزل للعاملين.. فيديو

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أن الجامعة قدمت دعما لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وخصصت مستشفى "قصر العيني الفرنساوي" للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه تم اعتماد ميزانية 28 مليون جنيه من أجل العمل على تقديم كل سبل العلاج والوقاية وذلك اعتمادا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين.
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارًا بتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوي، كمستشفى عزل خاصة لأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة، في حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.
وتم اختيار مستشفى قصر العيني الفرنساوي بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة.