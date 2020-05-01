جامعة القاهرة: اعتماد 28 مليون جنيه لتخصيص قصر العيني الفرنساوي مستشفى عزل للعاملين.. فيديو

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أن الجامعة قدمت دعما لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وخصصت مستشفى "قصر العيني الفرنساوي" للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.









وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه تم اعتماد ميزانية 28 مليون جنيه من أجل العمل على تقديم كل سبل العلاج والوقاية وذلك اعتمادا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه العاملين.







