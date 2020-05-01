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رياضة

رمضان صبحي ينعى شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:08 ص
رمضان
رمضان
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مصطفى كرم
نعى رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي، شهداء بئر العبد الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الغاشم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة  بأحد المركبات المدرعة. 

وكتب رمضان صبحي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: "‏‏رحم الله شهداء الوطن". 

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 


وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



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