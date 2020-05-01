حريق في منزل بريتني سبيرز .. تفاصيل

اعترفت النجمة العالمية بريتني سيبرز لجمهورها من خلال برنامجها الرياضي الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انها تسببت في حريق لصالة الجيم في منزلها.





وقالت بريتني سبيرز انه قبل 6 اشهر كانت تمر من جوار صالة الجيم وهي تحمل شمعتين وتسبب في حريق هائل.





وعلقت النجمة الامريكية على فيديو :" وقالت : "مرحبًا ، أنا في صالة الألعاب الرياضية الآن، لم أكن هنا منذ ستة أشهر لأنني أحرقت صالة الألعاب الرياضية للأسف، ولم يبقى سوى قطعتين من المعدات، وسأريكم ما أفعله خلال هذه الفترة".





وسبق لبريتني الزواج مرتين وأنجبت طفلين وهما شون وجايدن، وكانت آخر زيجة لها عام 2007.



