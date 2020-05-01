وزير التعليم ينعى شهداء بئر العبد: رحم الله من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، نعى خلاله شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه.









وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه : نسأل الله (عز وجل) لجميع الشهداء واسع الرحمة والمغفرة.









وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال " الرفاعي " في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكد ان القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.



