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مرأة

13 فائدة لتناول الخروب

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:28 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سهام سوقية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بعض الفوائد الصحية لتناول الخروب فى شهر رمضان ، خاصةً ان الخروب يتميز ببعض الفيتامينات التى يحتاج اليها الجسم بعد فترة الصيام.


لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية التى يتميز بها الخروب وهى :



1- الخروب يضبط حركة الأمعاء ، فيمنع الإسهال والإمساك.

2- الخروب ينشط وظائف الكلي ، ويخلص الجسم من الماء الزائد .

3- الخروب قلوي لذلك يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي علي الجراثيم .

4- الخروب به مادة صمغية لذلك فهو يعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية .

5-  الخروبيعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية .

6-  الخروبيمكن مضغ أجزاء من قرونه بعد نزع البذور منها للاستمتاع بطعمها اللذيذ .

7-  الخروبيساعد المرأة المرضعة في إدرار اللبن وزيادة قوته الغذائية .

8-  الخروبيقلل حالات القيء .

8-  الخروب ينشط الدورة الدموية .

9-  الخروب يقوي جهاز المناعة .

10- الخروب أثبتت قدرته علي خفض نسبة السكري في الدم وخفض نسبة الكوليسترول .

11- عسل الخروب هو شراب لذيذ يمد بالطاقة ويعالج الإمساك والمشكلات النفسية والجسدية مثل الضغط النفسي والكابة والتعب والكسل .

12- الخروب يحتوى على البروتين وفيتامينات أ - ب1 - ب2 - ب3 - د

13- الخروب يحتوى على المعادن البوتاسيوم - الكالسيوم - الحديد - الفسفور - المنغنيز - النحاس - النيكل المغنيسيوم .

14-بإضافه بسيطه مش شراب الخروب فقط بل اﻻفضل مضغ الخروب واﻻفيد طحن بذر الخروب واخذ 3 معلق يوميا وخاصه لقرح المعده الشديدة.

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