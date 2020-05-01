AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما هي احتمالات الموت للمصابين لفيروس كورونا قبل وصولهم للمستشفى

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أكدت وزارة الصحة في بيان لها  أن ٣٠٪؜ من الوفيات لفيروس كورونا تمت قبل الوصول للمستشفى و٢٠٪؜ في خلال ٤٨ ساعة وكانت نشرت "bbc " تقرير عن مجموعة من العوامل تعتمد عليها وفيات فيروس كورونا وهي 

1- الفئة العمرية 
2- الحالة العامة لصحتك
3- النظام الصحي الغذائي الذي تعتمد عليه في حياتك 
واشار التقرير ان الأمر يصل في صعوبته حيث لا يتم رصد معظم حالات الإصابة بغالبية الفيروسات، لأنّ المصابين بأعراض طفيفة لا يميلون إلى استشارة الطبيب

وقد جمع العلماء قطعا فردية من الأدلة عن كل سؤال من هذه الأسئلة، وذلك لبناء صورة عن معدل الوفاة.

ويقوم العلماء، على سبيل المثال، بتقدير نسبة الحالات التي تعاني من أعراض طفيفة من مجموعات صغيرة ومحددة من الأشخاص الذين تتم مراقبتهم عن قرب، مثل الأشخاص الذين يعودون إلى أوطانهم من الخارج.

ويزيد احتمال الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بين بعض الفئات من الناس، وهم: كبار السن، المرضى بأمراض أخرى، وربما الرجال، وكانت حالات الوفاة أكثر شيوعًا بخمسة أمثال على الأقل بين المصابين بداء السكري أو الارتفاع في ضغط الدم أو من يعانون من مشاكل في القلب أو التنفس.

وفاق عدد حالات الوفاة بين الرجال نظيره بين النساء.

وتتشابك جميع هذه العوامل مع بعضها البعض، وحتى الآن ليس لدينا صورة كاملة لاحتمال الوفاة الذي تواجهه كل فئة من الأشخاص في كل مكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

دراسة: كورونا يمكنه الانتشار حتى قبل ظهور الأعراض على المريض

تقلل مناعة الجسم.. الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بفيروس كورونا

لكبار السن فى السعودية.. تعرف على أماكن ومواعيد التسوق

ليس خاصًا بـ الملاريا ولا الإيدز.. عقار جديد يساعد في علاج كورونا

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

اسمع ابتهال "ماشي بنور الله" بصوت الشيخ محمد الطوخي.. فيديو

أحمد العوضى يظهر مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في الاختيار

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن