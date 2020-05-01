ما هي احتمالات الموت للمصابين لفيروس كورونا قبل وصولهم للمستشفى

أكدت وزارة الصحة في بيان لها أن ٣٠٪؜ من الوفيات

تمت قبل الوصول للمستشفى و٢٠٪؜ في خلال ٤٨ ساعة وكانت نشرت "bbc " تقرير عن مجموعة من العوامل تعتمد عليها وفيات

وهي





1- الفئة العمرية

2- الحالة العامة لصحتك

3- النظام الصحي الغذائي الذي تعتمد عليه في حياتك

واشار التقرير ان الأمر يصل في صعوبته حيث لا يتم رصد معظم حالات الإصابة بغالبية الفيروسات، لأنّ المصابين بأعراض طفيفة لا يميلون إلى استشارة الطبيب





وقد جمع العلماء قطعا فردية من الأدلة عن كل سؤال من هذه الأسئلة، وذلك لبناء صورة عن معدل الوفاة.

ويقوم العلماء، على سبيل المثال، بتقدير نسبة الحالات التي تعاني من أعراض طفيفة من مجموعات صغيرة ومحددة من الأشخاص الذين تتم مراقبتهم عن قرب، مثل الأشخاص الذين يعودون إلى أوطانهم من الخارج.





ويزيد احتمال الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا بين بعض الفئات من الناس، وهم: كبار السن، المرضى بأمراض أخرى، وربما الرجال، وكانت حالات الوفاة أكثر شيوعًا بخمسة أمثال على الأقل بين المصابين بداء السكري أو الارتفاع في ضغط الدم أو من يعانون من مشاكل في القلب أو التنفس.





وفاق عدد حالات الوفاة بين الرجال نظيره بين النساء.



