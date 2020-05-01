AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شابة تسقط من ارتفاع 115 قدما أثناء التقاطها صورة للاحتفال بفك الحظر بتركيا

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

سقطت امرأة من على ارتفاع 115 قدمًا من جرف ولقيت مصرعها، وذلك أثناء  التقاطها صورة للاحتفال بنهاية الحجر الصحي في تركيا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سقطت أوليسيا سوبسيتسينا ، من كازاخستان ،  أمام صديقتها أثناء التقاطها صورة من أعلى جرف في مدينة أنطاليا السياحية في جنوب غرب البلاد.


ووقع الحادث يوم الأحد الماضي عندما رفعت الحكومة التركية الحجر الصحي لفيروس كورونا في المدينة.


وافادت التقارير أن الشابة البالغة من العمر 31 عامًا ذهب في نزهة إلى منطقة معروفة بشلالاتها الخلابة ، خلال النزهة ، قررت أوليسيا التقاط صورة جريئة على حافة جرف مع الشلالات في الخلفية، لتسقط ميتة من ارتفاع ١١٥ قدما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعشاق المغامرات .. أكثر 20 جسرا رعبا حول العالم .. صور

لقطات مروعة لـ رجل كاد يسقط من ارتفاع 150 قدما بسبب سيلفي

بسبب صورة.. سيدة تلقى مصرعها أثناء الاحتفال بانتهاء الحجر الصحي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

بعد حلقتها مع رامز مجنون رسمي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بالأحمر الناري

الصحة تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا من بلازما المتعافين.. فيديو

انهيار المستشفى الميداني القطري يتصدر تويتر

رسميا.. ترامب يتهم معهد ووهان الصيني بنشر فيروس كورونا

صامدون بقوة وإيمان.. السيسي عن حادث بئر العبد الإرهابي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

شابة تسقط من ارتفاع 115 قدما أثناء التقاطها صورة للاحتفال بفك الحظر بتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة