شابة تسقط من ارتفاع 115 قدما أثناء التقاطها صورة للاحتفال بفك الحظر بتركيا

سقطت امرأة من على ارتفاع 115 قدمًا من جرف ولقيت مصرعها، وذلك أثناء التقاطها صورة للاحتفال بنهاية الحجر الصحي في تركيا.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سقطت أوليسيا سوبسيتسينا ، من كازاخستان ، أمام صديقتها أثناء التقاطها صورة من أعلى جرف في مدينة أنطاليا السياحية في جنوب غرب البلاد.





ووقع الحادث يوم الأحد الماضي عندما رفعت الحكومة التركية الحجر الصحي لفيروس كورونا في المدينة.





وافادت التقارير أن الشابة البالغة من العمر 31 عامًا ذهب في نزهة إلى منطقة معروفة بشلالاتها الخلابة ، خلال النزهة ، قررت أوليسيا التقاط صورة جريئة على حافة جرف مع الشلالات في الخلفية، لتسقط ميتة من ارتفاع ١١٥ قدما.