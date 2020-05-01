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منوعات

تقرير أسترالي: مجرمون يبيعون دماء المتعافين من كورونا عبر الدارك ويب

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

زعم البعض أن دم الأشخاص الذين تعافوا من Covid-19 ييباع في السوق السوداء  عبر الدارك ويب على أنه "لقاح سلبي".


ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، توصل باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية إلى هذا الاكتشاف أثناء النظر في كيفية استغلال المجرمين الإلكترونيين لأزمة الفيروسات التاجية ، لتقرير صدر اليوم عن المعهد الأسترالي لعلم الجريمة.


 وكان دم المتعافين بفيروس كورونا من بين مئات "المنتجات" المعروضة للبيع على شبكة الدارك ويب  التي اكتشفها الفريق في يوم واحد فقط من البحث في وقت سابق من هذا الشهر.


وقال الباحث الرئيسي رود برودهرست لإذاعة ABC إن الدم سيستخدم لحقن شخص قد يكون عرضة للإصابة بالفيروس.


من بين العديد من العناصر التي تم بيعها من قبل المجرمين عبر الإنترنت كانت هناك كميات كبيرة من معدات الحماية الشخصية.

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