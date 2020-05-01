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منوعات

صور مذهلة لكوكب ضخم حلق فوق الأرض

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صورة مذهلة اللحظة التي حلق فيها كويكب هائل فوق الأرض أمس، على مسافة حوالي 3.9 مليون ميل.


وبحسب صحيفة ميرور ، اقترب الكويكب ، الذي أطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2) ، من الأرض في حوالي الساعة 10:56 بتوقيت جرينتش أمس ، وعند هذه النقطة كان على بعد حوالي 3.9 مليون ميل من الأرض.


يقدر قياس الكويكب الضخم بقطر يتراوح بين 1.8 و 4.1 كيلومترات، في الطرف الأعلى من هذا التقدير ، يشير إلى أن الكويكب يمكن أن يصل إلى خمسة أضعاف حجم أكبر مبنى في العالم ، برج خليفة.


وقام  علماء من مشروع التلسكوب الافتراضي في روما ببثًا مباشرًا للكويكب الليلة الماضية ، يظهرون صخرة الفضاء وهي تطير في سماء الليل.


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