ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١-٥-٢٠٢٠

يقدم موقع صدى البلد لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة ١ مايو 2020.



أسعار الدواجن اليوم



سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 30 و31 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 41و42 جنيها ، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلي 40 جنيه





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.50 جنيها إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5جنيه ويتراوح سعر كتكتوت السمان ما بين 2.25 ل 6 جنيه .





وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 33 و35 جنيه، أما كرتونة البيض البلدى ب 42 جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيه والمولر "عمر يوم" سعر ١٨و19جنيهات، والبط البكينى 7 جنيه .



وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيه ، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيه ، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم ١٧ جنيه .



يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.



