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سيارات

متى تحتاج إطارات السيارات إلى تبديل ؟

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:15 ص
صدى البلد
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أماني نوار

الإطارات من أهم الأشياء التي يجب أن الاعتناء بها بشكل يومي ودوري في السيارات هي الإطارات  فالإطارات التالفة تؤدي إلى ارتفاع الخطر ووقوع الحوادث خاصة أن أنها تتأثر بالعوامل المحيطة بها وتتأثر بالحرارة الشديدة ويعتمد عمر الإطارات على مجموعة من العوامل والتصميم ، عادات السائق ،  المناخ ، أحوال الطرق ، الرعاية التي توضع في الإطارات وفي هذا التقرير نعرض متى تحتاج الإطارات إلى تبديل .

 

1-يجب استبدال السيارات بعد 5 أعوام من تاريخ الأستخدام إذا لم يتم استبدال الإطارات بعد 10 سنوات من تاريخ صنعها كإجراء وقائي ، كما يجب باستبدالها بإطارات جديدة حتى وإن كانت تبدو في حالة  صالحة للاستعمال .

2- الرعاية المناسبة يمكنها أن تطيل عمر الإطار وإجراء عمليات تدوير الإطارات العادية وصيانة المركبات.

 3- الاستخدام السيئ للإطارات مثل استخدام إطارات الصيف أثناء الشتاء وعدم استخدام نوع الإطارات المناسب لسيارتك، استخدام أحجام العجلات والإطارات غير المتوافقة، تركيب الإطارات التي لا تحتوي على قدرة سرعة ومؤشر تحميل على الأقل مساوٍ أو أعلى من تلك المحددة أصلًا من قبل الشركة المصنعة للمركبة.

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