حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور

قاد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، حملة نظافة شاملة بمنطقة ميدان صلاح الدين ونزلة فودافون وشارع المدينة المنورة وتفرعاتهم وسط مدينة الأقصر.





يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت خلال الحملة تعقيم عدد من شوارع منطقة الكرنك، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث تم تعقيم شوراع (الكرنك حي شمال - سيالة بدران - نجع مكى - شارع الشهيد بكرى)، كما تم تعقيم شوارع (الحجاز - المزدلفه - مكه المكرمه - التكوين المهني).





وأشرف على تنفيذ الأعمال اللواء محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أبو النجا عرابي مدير إدارة الأقصر، والكيميائى يحيى بحر مدير إدارة التطهير وعدد من الفنيين المتخصصين بأعمال التطهير والتعقيم .