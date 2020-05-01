الصين تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا.. ولا وفيات جديدة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.





وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.





بعد ذلك تلتها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات أمس الخميس.





وبدأ مسئولون أمريكيون بارزون في دراسة خطط مختلفة "لمعاقبة" الصين بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع أزمة فيروس كورونا المستجد، التي قال الرئيس الأمريكي إنها "أدت إلى انتشاره وفاقمت الأزمة بسبب عدم شفافيتها".





ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئولين قولهم: "من المتوقع أن يجتمع مسئولون كبار من وكالات حكومية متعددة، لبدء وضع استراتيجية لتنفيذ إجراءات انتقامية ضد الصين"، لافتين إلى أن الاجتماع سيضم مسئولين من الاستخبارات الأمريكية.



