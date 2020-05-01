طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور





قام الطفل يحيى مراد حسين البالغ من العمر 8 سنوات باستخدام عبوات من الورق المقوى المعاد تدويرها أخذها من مكتب والديه الجديد لبناء هيكل مسجد مثير للإعجاب في غرفة ألعابه.





استغرق بناء مسجد الكرتون من يحيى أسبوعًا كاملًا في التصميم والبناء، كما ساعدته والدته «عظمة يوسف» في بعض التصميمات الهندسية الإسلامية الأكثر تعقيدًا.





استخدم يحيى علب الحلوى الفارغة والطلاء لتزيين السطح الخارجي قبل إضافة أضواء خرافية، والذي يطلق روائح مختلفة، تمامًا مثل المسجد الحقيقي.





ويضيف أيضًا كلمة أو عبارة ملهمة إلى الشاشة، مثل "كن سعيدًا" أو "ابتسم" يوميًا، يعد المسجد المؤقت ذو مغزى خاص ليحيى لزيادة تعبده خلال الشهر الكريم، ولم يستخدم يحيى المنطقة للصلاة فحسب، بل خصصها لقراءة القرآن أيضًا.

استخدم طفل بريطاني مسلم ورق الكرتون لإنشاء مسجد خاص به في منزله في ظل إغلاق المنازل والحظر التام الذي تشهده بريطانيا وجميع دول العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا.