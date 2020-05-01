إعادة فتح سوق لبيع الحشرات والديدان في الصين .. صور

أعيد فتح شارع خاص بالاطعمة الصينية والذي يبيع العقارب وغيرها من الحشرات المقلية بعد إغلاقه لمدة 70 يوما بسبب تفشي الفيروس التاجي.





يقدم الباعة في السوق الليلي اليومي في ناننينج العديد من الوجبات الخفيفة والأطباق، مثل الأخطبوط المشوي ، وجراد البحر الحار، والزلابية على البخار وكعك الأرز، ولكن أكثر ما يشتهر به هو "عيد الحشرات" بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وتبيع الأكشاك جميع أنواع البق المطبوخ، من العناكب إلى دودة القز.





يقع شارع طعام Zhongshan Road في عاصمة مقاطعة قوانجشي ، وقد أغلق مؤقتا في نهاية شهر يناير في أعقاب وباء الفيروس التاجي الذي بدأ على بعد 1350 كيلومترًا (838 ميلًا) في ووهان.