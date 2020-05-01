AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جامعه أسوان تنعى شهداء الوطن بئر العبد بشمال سيناء

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
نعى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب ومنتسبى الجامعة شهداء الواجب الوطنى بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن إدارة الجامعة تتقدم بخالص العزاء لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء والقيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشدد إدارة جامعة أسوان على ضرورة الوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم لمحاربة الإرهاب الأسود وأهل الظلام.
 
كما تقدمت إدارة جامعة أسوان للمصابين بأصدق الأمنيات بالشفاء العاجل بإذن الله ، وحفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها من كل سوء ومكروه.

وكان شهداء الوطن قد استشهدوا أمس الخميس إثر إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتى نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.

واقرا أيضًا:
وزيرا الأوقاف والري يفتتحان مسجد شهداء روضة بئر العبد بأسوان الجديدة..صور

https://www.elbalad.news/3120374

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نالت يد الغدر من أبنائنا الأبطال.. الرئيس السيسي ينعى شهداء بئر العبد.. شاهد

رحم الله شهداء الوطن.. يوسف الشريف ينعى شهداء بئر العبد بسيناء

مجلس نادي الشمس ينعى شهداء الجيش في بئر العبد

حكيم ينعى شهداء بئر العبد في سيناء

أسرة مسلسل لما كنا صغيرين تنعى شهداء بئر العبد

رحم الله شهداء الوطن .. أحمد صلاح حسني ينعى شهداء بئر العبد

ترشيحاتنا

لا يستطيع الوقف.. دبلوماسي رفيع المستوى يكشف التطورات الصحية لـ كيم جونغ

زاهي حواس: المصريون ليسوا عربا أو أفارقة

لمريض السكر والكبد .. 30 فائدة لـ التين المجفف تعرف عليها

الجيش السوداني يكذب قناة الجزيرة ويقرر اتخاذ إجراءات ضدها

انهيار المستشفى الميداني القطري يتصدر تويتر

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يبني مسجدا من الكرتون في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.. فيديو وصور

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن