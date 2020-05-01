جامعه أسوان تنعى شهداء الوطن بئر العبد بشمال سيناء

نعى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب ومنتسبى الجامعة شهداء الواجب الوطنى بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال الدكتور أحمد غلاب إن إدارة الجامعة تتقدم بخالص العزاء لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء والقيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.





وتشدد إدارة جامعة أسوان على ضرورة الوقوف على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم لمحاربة الإرهاب الأسود وأهل الظلام.

كما تقدمت إدارة جامعة أسوان للمصابين بأصدق الأمنيات بالشفاء العاجل بإذن الله ، وحفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها من كل سوء ومكروه.





وكان شهداء الوطن قد استشهدوا أمس الخميس إثر إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتى نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.







واقرا أيضًا:

وزيرا الأوقاف والري يفتتحان مسجد شهداء روضة بئر العبد بأسوان الجديدة..صور





https://www.elbalad.news/3120374



