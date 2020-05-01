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فن

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 7 .. صدمة لـ دينا الشربيني بسبب علاقتها بنجلها

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:33 ص
مسلسل لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان
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شروق ابراهيم
بدأت رقية " دينا الشربيني" رحلة استرجاع ذاكرتها باستقرارها في فيلا عائلة زوجها القتيل امجد " احمد صفوت" كي تقترب من نجلها يحيى، واول الذكريات التي تستعيد رقية لماضيها هي ليلة حفل زفافها على امجد التي كانت تحبه كثيرا وتشعر بالسعادة معه. 

ومع بدء تقرب رقية من نجلها يحيى تكتشف انها ليست قريبة منه كما كانت تظن انها ليست الأم الحنونة التي تهتم بنجلها. 

وفي نهاية أحداث الحلقة السابعة يواصل عمرو (أحمد داود) البحث عن أي شيء يثبت به عدم خيانة شقيقه لزوجته،  حتى يعثر على علبة خاتم في أحد أدراج مكتبه بالمنزل.

وتدور أحداث المسلسل في اطار الاثارة والتشويق عندما تستيقظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

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