أسما شريف منير تنعى شهداء القوات المسلحة

وعلقت علي الصورة قائلة : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ..و حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.

حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق.. حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش.



