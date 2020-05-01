ارتفاع عدد وفيات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 248

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 248 والإصابات إلى 10774.





وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.



