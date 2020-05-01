AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المطرب أحمد الشوربجي ينعى شهداء القوات المسلحة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد هاني
نشر المطرب الشاب أحمد الشوربجي صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام.

و علق على الصورة قائلًا : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ..حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.
حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق..حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش

يارب أرحم من استوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين. 

الجدير بالذكر ان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، قد اعلن  أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة .. 7 كلمات تجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

دعاء آخر جمعة من شهر شعبان للزوج والحبيب .. ردديه الآن

بالتحية العسكرية.. آسر ياسين ينعى شهداء القوات المسلحة

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

بالتحية العسكرية.. نيللى كريم تنعى شهداء القوات المسلحة

ترشيحاتنا

مسن يصور لحظاته الأخيرة خلال صراعه مع فيروس كورونا.. صور

صامدون بقوة وإيمان.. السيسي عن حادث بئر العبد الإرهابي: قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن

هكذا نعي أمير كرارة شهداء بئر العبد

الصحة: ظهور مؤشرات إيجابية على أول حالة تم حقنها ببلازما المتعافين.. فيديو

هو ده الاختيار .. تغريدة لـ آسر ياسين عن حادث بئر العبد

زاهي حواس: المصريون ليسوا عربا أو أفارقة

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

شابة تسقط من ارتفاع 115 قدما أثناء التقاطها صورة للاحتفال بفك الحظر بتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة