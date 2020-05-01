المطرب أحمد الشوربجي ينعى شهداء القوات المسلحة

نشر المطرب الشاب أحمد الشوربجي صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام.





و علق على الصورة قائلًا : #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم .. حيوهم فين ما كنتم، واحلفوا ناخد بتارهم تسلموا من كل سوء.

حاربوا على كل جبهة نموت علشان ترابها و نعيش راسنا لفوق.. حيوا اللى مسك سلاحه حيوا كل اللى راحوا #واحفظوا_كل_الوشوش





يارب أرحم من استوفيت أجله وأخذته من بين أهله وأنت وحدك تعلم ألم فقده، اللهم أرحمهم وأغفر لهم وأجمعنا بهم في جنتك. اللهم ارزقهم الفسحه و الضياء و آنسه بالقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم في نور دائم لا ينقطع. اللهم اجعل الشهداء في جنتك آمنآ مطمئنآ، اللهم ارحمهم رحمة تسع السماء و الأرض يا رب العالمين.



