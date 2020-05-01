AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماذا يحدث للسيارة عند الانطلاق فوق المطب بسرعة 240 كم /س

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

الهدف الأساسي من وجود المطبات في الطرق هو تخفيف سرعة السائقين أمام المستشفيات والمدارس وخطوط مرور المشاة وبالتأكيد لا أحد يحب المطبات  كما ان مرور السيارة على المطبات الصناعية يحدث لها الكثير من الأضرار التي سنكشف عنها ولكن في الفيديو المنشور سنعرض  الأضرار التي تتعرض لها السيارة عند تخطي المطب على سرعة 240 كم / ساعة .

 

نجح في هذا الاختبار شاحنة بيك أب وفان كبيرة الحجم لاستطاعتهما تجاوز جميع المطبات بنجاح وفشلت باقي السيارات الأخرى .

ومن المعروف أن هناك الكثير من الأضرار التي تسببها المطبات للسيارات سواء الطبيعية أم الصناعية ، كما تختلف الأضرار حسب نوع السيارة والحمولة والسرعة  وارتفاع المطب .

ومن أكثر هذه الأضرار هي تعرض العجلات للتلف لأنها اول جزء في السيارة يتخطي المطبات ويجب أن تتخطى المطب ببطء ْ .

ومن أكثر الأضرار أيضا ضرر في العادم حيث يتعرض إلى اعوجاج خاصة إذا كان المطب مرتفع جدا ويصل إليه  ومن الأفضل الانتباه إلى المطب قبل تفاديه .

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب المطبات العشوائية.. نقل النواب: الطرق والسيارات مهددة بالتدمير

إزاى تحافظ على عربيتك من المطبات فى 4 خطوات فقط

كيف تقوم بإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل

تعرف على أنواع فرامل السيارة وماذا تعني الرموز ESP وABS وEBD؟

أشياء تفعلها يوميا دون قصد تتلف سيارتك

ما وظيفة الكوبلن وكيفية الحفاظ عليه من التلف

ترشيحاتنا

رسميا.. ترامب يتهم معهد ووهان الصيني بنشر فيروس كورونا

أحمد زاهر: جميع مشاهدي في البرنس "ماستر سين" وشخصية فتحي استفزت الجمهور

هو ده الاختيار .. تغريدة لـ آسر ياسين عن حادث بئر العبد

لمريض السكر والكبد .. 30 فائدة لـ التين المجفف تعرف عليها

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

ترامب يثير الجدل بشأن الحالة الصحية لـ كيم جونج زعيم كوريا الشمالية

AdvertisementS

عايدة رياض عن السوشيال ميديا: أنا مسيحية وحطوني جنب الكعبة

محافظ القاهرة: انهيار أحد كمرات كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط التربة

المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة فى انفجار عبوة ناسفة ببئر العبد

خطيبة أحد شهداء حادث بئر العبد الإرهابي تتفاجأ باستشهاده عبر الفيسبوك

سنحطم النفوس الخبيثة الغادرة .. السيسي يتوعد قوى الشر بعد حادث بئر العبد

أخبار الرياضة .. أول رد فعل من الأهلي على حلقة كهربا مع رامز .. تفاصيل حبس حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق

بعد زيارته لياسمين صبري وأبو هشيمة.. طريقة كبدة البرنس في المنزل

حقيقة وفاة أصغر مصاب بـ كورونا في مصر.. شاهد

خطط طارئة لصراع محتمل.. رئيس المخابرات التايوانية يكشف حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

أخبار النادي الأهلي.. فرمان من فايلر بأول صفقة.. رد الفعل بعد تصريحات كهربا مع رامز جلال

ننشر صور شهداء الحادث الإرهابي بسيناء من أبناء المنوفية

شابة تسقط من ارتفاع 115 قدما أثناء التقاطها صورة للاحتفال بفك الحظر بتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الكنتالوب

حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. شاهد نيللي كريم بدون مكياج تنعى شهداء الوطن

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة