ماذا يحدث للسيارة عند الانطلاق فوق المطب بسرعة 240 كم /س

الهدف الأساسي من وجود المطبات في الطرق هو تخفيف سرعة السائقين أمام المستشفيات والمدارس وخطوط مرور المشاة وبالتأكيد لا أحد يحب المطبات كما ان مرور السيارة على المطبات الصناعية يحدث لها الكثير من الأضرار التي سنكشف عنها ولكن في الفيديو المنشور سنعرض الأضرار التي تتعرض لها السيارة عند تخطي المطب على سرعة 240 كم / ساعة .

نجح في هذا الاختبار شاحنة بيك أب وفان كبيرة الحجم لاستطاعتهما تجاوز جميع المطبات بنجاح وفشلت باقي السيارات الأخرى .

ومن المعروف أن هناك الكثير من الأضرار التي تسببها المطبات للسيارات سواء الطبيعية أم الصناعية ، كما تختلف الأضرار حسب نوع السيارة والحمولة والسرعة وارتفاع المطب .

ومن أكثر هذه الأضرار هي تعرض العجلات للتلف لأنها اول جزء في السيارة يتخطي المطبات ويجب أن تتخطى المطب ببطء ْ .

ومن أكثر الأضرار أيضا ضرر في العادم حيث يتعرض إلى اعوجاج خاصة إذا كان المطب مرتفع جدا ويصل إليه ومن الأفضل الانتباه إلى المطب قبل تفاديه .